Дополнительный двухэтажный поезд запустят между Москвой и Анапой
• 11:20 • 5 июля 2019
Поделиться:
0
doc7634fo4namuy5zjbn5q
Поезд № 28 будет отправляться от Казанского вокзала в 23:50
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
Дополнительный двухэтажный поезд будет курсировать между Москвой и Анапой. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании.
Данные меры были приняты для удовлетворения повышенного спроса на поездки в сообщении с Черноморским побережьем летом 2019 года. Поезд № 28 будет отправляться от Казанского вокзала в 23:50 и прибудет на вокзал Анапы в 4:50.
Расписание дополнительного состава можно узнать на сайте Информационного центра правительства Москвы.
Ранее стало известно, что в летний период между столицей и Курском будет курсировать еще один поезд.
Читайте также: Бесплатные автобусы запустят на время закрытия станций Филевской линии метро
10:275 июля 2019
09:585 июля 2019
09:455 июля 2019
09:315 июля 2019
08:595 июля 2019
08:355 июля 2019
08:215 июля 2019
08:065 июля 2019
07:505 июля 2019
06:555 июля 2019
06:385 июля 2019
06:205 июля 2019
05:575 июля 2019
05:365 июля 2019
05:175 июля 2019
04:515 июля 2019
03:535 июля 2019
03:425 июля 2019
03:195 июля 2019
02:445 июля 2019
02:195 июля 2019
01:555 июля 2019
01:355 июля 2019
00:375 июля 2019
00:115 июля 2019
22:254 июля 2019
22:254 июля 2019
22:214 июля 2019
22:134 июля 2019
22:004 июля 2019
21:484 июля 2019
21:044 июля 2019
20:544 июля 2019
20:394 июля 2019
20:294 июля 2019
20:014 июля 2019
19:014 июля 2019
18:474 июля 2019
18:044 июля 2019
18:004 июля 2019
17:524 июля 2019
17:254 июля 2019
17:134 июля 2019
17:014 июля 2019
16:584 июля 2019
16:554 июля 2019
16:514 июля 2019
16:324 июля 2019
16:294 июля 2019
16:244 июля 2019
16:144 июля 2019
16:004 июля 2019
15:204 июля 2019
14:524 июля 2019