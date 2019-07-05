Эксперты обсудили возможность значительно увеличить пенсии в России

Увеличить пенсию до 56 процентов от утраченного заработка можно благодаря развитию корпоративных программ в рамках НПО (негосударственного пенсионного обеспечения), такой вывод содержится в обзоре Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ). В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения надо ввести систему софинансирования, когда 2 процента взносов делает работодатель, 2 процента — гражданин, 1 процент — государство.

В Пенсионном фонде РФ (ПФР) о возможности повышения пенсий на 56 процентов ничего не знают.

— НАПФ, в отличие от Пенсионного фонда, — негосударственная организация, которая занимается накопительной частью, а мы — страховой. О каких деньгах идет речь, мы прокомментировать не можем, — заявили в ПФР «Вечерней Москве».

Эксперты, в свою очередь, считают предложение НАПФ практически невозможным. Экономист, руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников отметил, что в России нет системы, которая могла бы увеличить пенсию на эти проценты.

— Это возможно при условии того, что в России будет запущена система индивидуального пенсионного капитала. Но вероятность такого запуска маловероятна, поэтому и говорить о 56 процентах бессмысленно. Нет системы, нет и процентов. Любая современная пенсионная система состоит из нескольких компонентов: страховая пенсия, накопительная и корпоративная пенсия. В нашей стране есть только первые две.

Детали

НАПФ считает, что нужно освободить от налога на доходы физических лиц выплаты по Негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) и предлагает освободить от налога на прибыль пенсионные взносы по договору НПО, которые компании делают в пользу своих сотрудников при условии, что те отработали не менее трех лет.

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