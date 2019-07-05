Началась отделка путевых стен станции «Лефортово»
• 13:47 • 5 июля 2019
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Станция «Лефортово» мелкого заложения, двухпролетная с одним рядом колонн посередине и платформой островного типа
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Стартовали работы по отделке путевых стен станции Большой кольцевой линии метро «Лефортово». Об этом сообщает пресс-служба Департамента строительства Москвы.
— Строители приступили к отделке путевых стен станции «Лефортово» Большой кольцевой линии метро, — сказал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
В пресс-службе ведомства уточнили, что станция «Лефортово» мелкого заложения, двухпролетная с одним рядом колонн посередине и платформой островного типа. Ее вестибюль располагается на пересечении улиц Солдатской и Наличной. Об этом сообщает агентство «Москва».
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