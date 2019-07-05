Режим работы Московской канатной дороги изменится из-за фестиваля «Ласточка»
• 14:20 • 5 июля 2019
Поделиться:
0
doc7636r1s5lgg802ychwf
Высадка пассажиров будет осуществляться только на станции «Воробьевы горы»
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Режим работы канатной дороги в «Лужниках» изменится 6 июля 2019 года из-за проведения фестиваля «Ласточка».
С 10:00 до 23:00 высадка пассажиров будет осуществляться только на станции «Воробьевы горы». В это же время на станции «Лужники» будет осуществляться только посадка.
На официальном сайте Московской канатной дороги сообщили, что на «Воробьевых горах» с 10:00 можно будет купить билеты по маршруту «туда-обратно».
Читайте также: Проекты по строительству новой канатной дороги представят две компании
13:485 июля 2019
13:475 июля 2019
12:475 июля 2019
12:475 июля 2019
12:415 июля 2019
12:325 июля 2019
12:285 июля 2019
12:245 июля 2019
12:195 июля 2019
12:085 июля 2019
12:055 июля 2019
11:525 июля 2019
10:275 июля 2019
09:585 июля 2019
09:455 июля 2019
09:315 июля 2019
08:595 июля 2019
08:355 июля 2019
08:215 июля 2019
08:065 июля 2019
07:505 июля 2019
06:555 июля 2019
06:385 июля 2019
06:205 июля 2019
05:575 июля 2019
05:365 июля 2019
05:175 июля 2019
04:515 июля 2019
03:535 июля 2019
03:425 июля 2019
03:195 июля 2019
02:445 июля 2019
02:195 июля 2019
01:555 июля 2019
01:355 июля 2019
00:375 июля 2019
00:115 июля 2019
22:254 июля 2019
22:254 июля 2019
22:214 июля 2019
22:134 июля 2019
22:004 июля 2019
21:484 июля 2019
21:044 июля 2019
20:544 июля 2019
20:394 июля 2019
20:294 июля 2019
20:014 июля 2019
19:014 июля 2019
18:474 июля 2019
18:044 июля 2019
18:004 июля 2019
17:524 июля 2019
17:254 июля 2019