Курчатовский институт разработал «ядерный» метод лечения рака
Появился новый метод лечения эндокринных злокачественных опухолей. Его разработали специалисты Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».
Эндокринные опухоли возникают из нервных клеток, которые вырабатывают гормональные вещества. Часто эти клетки находятся в желудочно-кишечном тракте. Основная проблема в лечении подобных опухолей состоит в том, что они развиваются довольно медленно.
Новое лечение было разработано на основе методов ядерной медицины. В качестве основной борьбы с опухолью было предложено использовать радиоактивный изотоп свинец-212 (Pb-212). Отмечается, что он является источником альфа-частиц с очень коротким пробегом в ткани. Последние, в свою очередь, эффективно уничтожают раковые клетки.
Новый подход можно использовать для воздействия прямо на опухоль. При этом здоровые клетки облучению не подвергаются, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу института.
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