Жилой дом 1956 года на Патриарших прудах отремонтируют
Москомэкспертиза сообщает, что дом, который находится недалеко от Патриарших прудов, отремонтируют. Здание в Пресненском районе Центрального округа столицы стоит с 1956 года.
— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Капитальный ремонт многоквартирного дома» по адресу: Ермолаевский переулок, дом 21, Пресненский район, Центральный административный округ Москвы, — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Также уточняется, что в восьмиэтажном многоквартирном доме будут отремонтированы лестничные клетки: заменят пол, оконные блоки, покрасят стены и потолок, приведут в порядок старые балконы.
Помимо этого, будут обновлены подступенки, установят номерные таблички этажей, заменят перила. А еще в подъездах появятся новые почтовые ящики, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Проектом также предусмотрена замена коммуникаций по всему жилому зданию. Сообщается, что планировка квартир останется прежней.
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