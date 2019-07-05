Началась реставрация звезды со шпиля здания Северного речного вокзала
Звезду со шпиля здания Северного речного вокзала в Москве начали реставрировать. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщили в пресс-службе Департамента культурного наследия Москвы.
Звезда была изготовлена в 1935 году из каркаса нержавеющей стали, облицованного позолоченным медным листом. В ее центре закреплены серп и молот, украшенные уральскими самоцветами с бриллиантовой огранкой.
— В процессе реставрационных работ на звезде восстановят золочение, на серпе и молоте восстановят покрытие посеребренной меди, воссоздадут заклепки, касты, инкрустируют самоцветами, — сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Окончательный исторический облик зданию Северного речного вокзала вернут в 2020 году, передает агентство городских новостей «Москва».
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