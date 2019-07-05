Спрос на сердечно-сосудистые препараты вырос в России
Продажи лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний поднялись в России. Об этом сообщают аналитики агентства DSM Group.
Выручка аптек на данную категорию препаратов выросла на 22 процента. Стоит отметить, что на отдельные средства спрос вырос в 2–3 раза. В частности, это коснулось препарата вальсакор — спрос на него увеличился на 223 процента по сравнению с прошлым годом.
В агентстве отметили, что рост продаж лекарств связан с аномальной погодой. При этом медики предупреждают об опасности самолечения: сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности жителей России, пишет издание «Известия».
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