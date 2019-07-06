Новейшая российская огнеметная система получит искусственный интеллект
Новейшая российская тяжелая огнеметная система «Тосочка» будет использовать технологии искусственного интеллекта, а также станет более компактной, чем ее предшественники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
— Также у неё существенно выросла дальность поражения. Сама машина стала довольно симпатичной: улучшена эргономика, сегодня подобных образцов больше в мире нет, — указано в сообщении.
Планируется, что испытания «Тосочки» будут завершены в 2020 году. Об этом ранее рассказал генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин. Известно, что в отличие от предшественника, «Солнцепека», новая система размещается на колесном шасси.
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