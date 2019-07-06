Максим Галкин рассказал о причине высокого заработка
Юморист, актер и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин объяснил, по какой причине его выступления на корпоративных мероприятиях стоят действительно больших денег. Ранее в СМИ разместили информацию о том, что за один закрытый концерт супруг Примадонны берет 50 тысяч долларов.
По словам Галкина, всему виной его профессионализм. Артист отмечает, что работать он начал давно — еще тогда, когда «выступать принято было качественно».
— Поэтому я и остаюсь в топе. Поэтому и продержался до 2019 года, когда мало кто поддерживает высокий уровень, — заявил артист в разговоре с журналистами телеканала «Звезда».
Галкин отмечает, что для настоящего комика неважно, куда и за сколько он приехал, в любом случае нужно работать, не опуская уровень юмора ниже собой же когда-то установленной планки.
Читайте также: Стас Барецкий позвал в «Брат-3» Пугачеву, Киркорова и Галкина