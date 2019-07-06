Танки грязи не боятся: проливные дожди не мешают солдатской учебе

Для наших военных плохая погода — не повод сбавить темп в постижении науки побеждать. Состоящая на вооружении современная техника может действовать в любых условиях обстановки, а российский солдат традиционно способен преодолеть любые тяготы и лишения.

Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Западного военного округа, в соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии ЗВО с начала летнего периода обучения проведено уже более 2,5 тысячи практических занятий по боевой подготовке. Около половины из них состоялись ночью. В начале июня в округе прошли сборы с командирами батальонов, дивизионов, рот и их заместителями. На них офицерам тактического звена рассказали о новых единых требованиях к подготовке войск с учетом внедрения боевого опыта современных вооруженных конфликтов. Для наглядности на нескольких полигонах прошли показные занятия, на которых были показаны на практике способы организации взаимодействия с артиллерией и авиацией.

После подготовки офицерского состава с личным составом соединений и воинских частей гвардейской танковой армией ЗВО было проведено около 900 занятий по тактической подготовке, свыше 1000 — по огневой, около 600 — по вождению боевых машин. В подсистеме боевой подготовки уже завершено слаживание отделений, состоялись боевые стрельбы. В июне 2019-го на полигонах гвардейского войскового объединения проведено более 250 боевых стрельб отделений. Всего в летнем периоде обучения в гвардейской танковой армии состоятся около 40 двусторонних ротных тактических учений.

Боевые стрельбы танкистов проходят сейчас и на самых западных рубежах России. Военнослужащие отдельного танкового батальона армейского корпуса Балтийского флота (БФ организационно входит в состав ЗВО) на одном из военных полигонов проводят плановые стрельбы штатным снарядом из 125-миллиметрового орудия современного танка Т-72Б3.

На полевых учениях экипажи танков выполняют стрельбу из орудий с ходу по появляющимся и движущимся целям. Танкисты поражают мишени, используя осколочно-фугасные и бронебойные боеприпасы. Также военнослужащие отрабатывают огневые задачи из зенитного пулемета НСВТ «Утес» по наземным и низколетящим воздушным целям.

На занятиях танкисты выполняют нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое, разведке и обнаружению целей, сборке и разборке штатного пулемета. В ближайшее время солдатам отдельного танкового батальона предстоит выполнить сложные задачи по уничтожению маскированных под окружающую среду объектов условного противника и смену позиций боевых машин на пересеченной местности.

В эти же дни зенитчики общевойсковой армии Западного военного округа приступили к передислокации на специализированный военный полигон Капустин Яр в Астраханской области. Там им предстоит отработать захват и сопровождение целей разного класса на высотах от 300 метров до 10 километров и провести по ним боевые пуски новейших ракет.

Расчеты новейших зенитно-ракетных комплексов войсковой системы ПВО «Бук-М3» отработают марш комбинированным способом по железной дороге и дорогам общего пользования до места проведения учений. К проведению практических стрельб привлекаются около 1200 военнослужащих, будут задействованы свыше 500 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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