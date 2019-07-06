Оставьте лукавство, Алексей Леонидович

Алексей Кудрин, глава Счетной палаты, внезапно поделился своим мнением по поводу духовности в России. По его оценке, мы отстаем «по всем параметрам» в вопросах духовных и семейных ценностей от стран Запада, в частности, США и ФРГ.

В вопросах духовных ценностей, сохранения семейных традиций мы пока не лидеры, надо тянуться, считает глава СП. И как же именно, Алексей Леонидович?

«Нужно дифференцировать детей по психологическому, физиологическому развитию. Это общая практика в развитых странах, она позволяет индивидуализировать обучение», — уверен Кудрин. Он предложил усилить психологическую поддержку в школах и поделить учащихся в зависимости от уровня их интеллектуальной подготовки, как, например, в Германии.

Да уж, что-то такое вспоминается, как в школах Германии разделяли учащихся по уровню интеллекта... При помощи циркуля для измерения черепа. В воспетых Кудриным США, как мы помним, тоже была теория по поводу уровня интеллекта — его соотносили с цветом кожи.

Да, за десятилетия эти практики были опорочены и заменены. Но сам выбор стран, которые Кудрин считает «лидерами» и «достойными», чтобы за ними гнались в вопросах духовности, для человека, хоть чуть-чуть знающего историю, странноват, разве нет?

Я был несколько удивлен, зная Алексея Леонидовича как специалиста по макроэкономике, к которому за десятилетия работы в правительстве России прилипло прозвище Бухгалтер. Не ожидал от него высказываний на такую вот тонкую тему, как духовность.

Правда, господин Кудрин заявил об этом на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. Понятно — по должности пригласили. Но мог бы ведь по должности и ответить: по детдомам и домам малютки, по выявленному неправомерному или преступному расходованию бюджетных средств, количеству переданных в Генпрокуратуру бумаг, возбужденных по ним дел и уволенным чиновникам.

На фото: председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Но нет. Взялся за статистику. Дело привычное. Детская смертность в России — на 1000 смертей пять рожденных, в ЕС — три, в Финляндии — 1,7, сообщил он. А на 100 браков — 63 развода, в Германии — 38. Неблагоприятная ситуация по количеству абортов: на 1000 родившихся «обгоняем США в два раза, Германию более чем в два раза». А еще есть же «детская бедность»: с 2013 по 2016 год она выросла с 19 до 26 процентов.

Кудрин пояснил, что ранее планировалось делать выплаты на первого ребенка всем семьям, но получают только на детей, родившихся в 2018-19 годах. Вот только умолчал, что за все годы его трудов в экономике пособие на ребенка с полутора до трех лет так и оставалось на позорнейшим уровне 50 рублей/месяц. Кроме Москвы: столичные власти держат уровень 1500–2000 рублей.

Его ведь не просто так Бухгалтером называли. В «досанкционные» годы Минфин вполне мог бы вкладываться в развитие инфраструктуры, увеличение числа рабочих мест и зарплат в бюджетной сфере. Кудрин отвечал: «Денег нет». А как не стало Кудрина в Минфине, почему-то начали (с затяжками) строить трассы, мосты, обновлять космодромы, нашли деньги для силовиков, учителей, врачей, даже на спорт и культуру оставалось, причем под санкциями!

А сам наш новый наставник семейных и духовных практик как раз в эти годы был среди лидеров оппозиции и в каждой речи предрекал крах экономики России и невозможность платить по социальным и бюджетным обязательствам. Но выход нашли и даже без него. Что-то мне подсказывает, будь министр Кудрин чуть менее прижимистым, вожделенная «экономика знаний» (единственное, пожалуй, что необходимо перенять у США) работала, пыхтела бы у нас в стране уже лет пять как.

Шекспир писал: «Грехи других судить вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь». Совет на все времена, Алексей Леонидович!

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