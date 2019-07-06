Пожар произошел в одном из зданий госпиталя имени Бурденко
• 22:08 • 6 июля 2019
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На место оперативно прибыли спасатели
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Вечером 6 июля появилась информация о том, что в Басманном районе произошел пожар. На место происшествия прибыли экстренные службы, потушившие возгорание.
— В одном из зданий госпиталя, находящегося на реконструкции, загорелась проводка, после чего произошло возгорание. Пожар был ликвидирован в 21:49, — сообщили «Вечерней Москве» представители МЧС по городу.
В пресс-службе ведомства добавили, что возгорание произошло на площади 5 квадратных метров, никто не пострадал.
Пожар возник в одном из зданий госпиталя имени Бурденко по адресу: Госпитальная площадь, 3.
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