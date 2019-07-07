Стало известно о состоянии водителя взорвавшегося в Свердловской области бензовоза
• 04:51 • 7 июля 2019
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В результате происшествия погибло три человека
Фото: https://pixabay.com/
Согласно данным проведенной экспертизы, водитель взорвавшегося в Свердловской области бензовоза управлял машиной в нетрезвом состоянии. Об этом рассказал начальник пресс-службы Главного управления МВД России по региону Валерий Горелых.
— В его крови обнаружено 0,706 промилле алкоголя, что составляет очень большую дозу, — указано в сообщении.
В результате происшествия погибло три человека. Пострадало семь человек, среди которых ребенок 2005 года рождения — его экстренно доставили в Екатеринбург вертолетом для оказания медицинской помощи. Водитель машины выжил, ему не потребовалась госпитализация, передает РИА Новости.
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