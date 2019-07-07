Мощи святителя Луки Крымского привезут в столичный храм Живоначальной Троицы
В июле текущего года в столичный храм Живоначальной Троицы привезут мощи святителя Луки Крымского. Об этом 26 июня сообщили представители Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации.
Как говорится в сообщении ведомства, из Симферополя в Москву будет доставлена частица мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского. Благословение на перевоз дал святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
— Честным мощам можно будет поклониться с 5 по 15 июля в Москве в храме Живоначальной Троицы в Останкине, — добавили сотрудники Синодального отдела по связям с прессой.
Храм будет открыт для свободного посещения всеми желающими паломниками ежедневно с семи утра до девяти вечера. Официальная церемония встречи святыни состоится 5 июля в 15:00.
СПРАВКА
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) родился 27 апреля 1877 года в городе Керчи. Окончил медицинский факультет Киевского университета. Архиепископ Лука стал одним из первых врачей, начавших проводить сложные операции на желчных путях, желудке, кишечнике, а также сердце и мозге. В период гонений на священнослужителей профессор не испугался репрессий и принял сан. После смерти любимой супруги в 1921 году постригся в монахи.
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