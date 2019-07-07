Огромная очередь выстроилась на выставку Мунка в Третьяковской галерее
Желающие попасть на выставку произведений норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка образовали с утра огромную очередь к Инженерному корпусу Третьяковской галереи.
Это связано с тем, что до закрытия экспозиции осталась всего неделя. Кроме того, все электронные билеты уже распроданы, поэтому попасть на выставку можно только в порядке живой очереди.
В среднем в кассах галереи продают около 60 билетов в час. Также в связи с большим количеством желающих попасть на выставку, часы ее работы были продлены. Сегодня, 7 июля, экспозиция будет открыта до 9 часов вечера, а с 9 июля по 14 июля корпус будет работать до 23 часов.
Заслуженный работник культуры РФ Сергей Заграевский рассказал, что повышенный интерес к Мунку объясняется тремя причинами.
— Во-первых, Мунк — мало того, что замечательный художник, он еще был хорошо известен в советское время. Вторая причина — грамотно построенная экспозиция в Третьяковке. Третья — общее повышение интереса к искусству, — приводит его слова «Москва 24».
Напоминаем, что выставка Эдварда Мунка в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась 17 апреля и продлится до 14 июля. Посетители выставки могут увидеть более 120 экспонатов, в том числе знаменитый «Крик».
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