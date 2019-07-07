Соловьев отреагировал на «странное» поведение Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев на своей официальной странице в социальных сетях поделился с подписчиками своими эмоциями по поводу «странного» поведения президента Украины Владимира Зеленского.

Сперва российский журналист предположил, что «Слуга народа» страдает от похмельного синдрома. Однако это высказывание оказалось лишь ироничной затравкой со стороны Соловьева перед более серьезной попыткой проанализировать состояние главы Украины.

Телеведущий предположил, что Зеленский только сейчас начал осознавать свою ответственность перед народом и страной. По словам Соловьева, до президента, наконец, доходит «осознание того ужаса, в который он ввязался».

— Быть «просто хорошим парнем», увы, недостаточно. Бытующее мнение, что «главное, чтобы человек был хороший» ошибочно. Нужно еще и обладать «знаниями, умениями, навыками» для такой ответственной работы. Просто хорошему парню с улицы операцию на аппендицит дадите провести? А если он играл роль врача? Вот-вот, — пишет Соловьев в Instagram.

Далее телеведущий задается вопросом: значит ли это, что Зеленский обречен? Однако на этот вопрос у Соловьева нет ответа. Он предлагает посмотреть, что будет дальше, и подчеркивает, что многое в будущем будет зависеть от действий команды Зеленского и его личных качеств.

Напомним, что видео с главой государства было сделано во время совещания Закарпатской таможни в Ужгороде. Президент подозрительно осматривался, его выражение лица постоянно менялось, он заметно нервничал и пил много воды.

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