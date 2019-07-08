Росгидромет определил самое холодное место в столичном регионе
• 03:51 • 8 июля 2019
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Руководитель Росгидромета Максим Яковенко заявил, что самым холодным местом в Московской области является поселок Черусти
Фото: Скриншот с видео youtube-канала Plus One
Руководитель Росгидромета Максим Яковенко заявил, что самым холодным местом в Московской области является поселок Черусти в Шатурском районе.
История метеорологических наблюдений подтверждает: в Черустях температура обычно на три-четыре градуса ниже, чем в других местах Подмосковья.
Яковенко объяснил это совокупностью особенностей рельефа, почв и рек, сообщает РИА Новости.
Тем временем дожди с грозами в Москве прогнозируют синоптики в начале следующей недели, а температура воздуха не превысит 24 градусов тепла.
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