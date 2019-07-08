Ученые нашли способ повысить успеваемость детей в школе
Исследователи из университета Бамберга (Германия) установили, что дети, которым с раннего возраста читают книги, демонстрируют более высокие показатели успеваемости во время учебы в школе.
Один из авторов работы Симона Лерль рассказала, что исследование проводилось в течение нескольких лет. Сначала ученые оценили навыки и способности детей в возрасте от трех до пяти лет. Когда им исполнилось по 12-13 лет, была проведена еще одна проверка.
Как оказалось, дети, которым часто и много читают, не только быстрее учатся говорить и читать — они лучше учатся по всем предметам.
Ученые предлагают в рамках государственной социальной политики поощрять взрослых к совместному чтению книг с детьми, сообщает School Effectiveness and School Improvement.
Между тем эксперты Американской психологической ассоциации пришли к выводу, что занимающиеся музыкой старшеклассники получают более высокие оценки на экзаменах, чем их сверстники, которые не уделяют времени музыкальному образованию.
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