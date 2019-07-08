Сергей Собянин подвел предварительные итоги Московского урбанфорума

Мэр Москвы Сергей Собянин дал «Вечерней Москве» эксклюзивное интервью, в ходе которого подвел предварительные итоги Московского урбанистического форума, который проходил с 4 по 8 июля в парке «Зарядье».

— На форум приехали 8,5 тысячи гостей из 69 стран. Среди них была заместитель Генерального секретаря ООН госпожа Шариф, которая возглавляет крупнейшую мировую программу по населенным пунктам ООН-Хабитат, — отметил Сергей Собянин.

Он уточнил, что российскую столицу также посетили мэры Анкары, Белграда, Палермо и Куала-Лумпура, а также президент метрополии «Большого Парижа». Таким образом, подчеркнул глава города, Урбанистический форум находится вне политики.

— И мы в Москве, и наши коллеги в Анкаре, Париже или Куала-Лумпуре заняты одним и тем же делом: заботой о благополучии своих жителей, — пояснил Сергей Собянин.

Он уточнил, что главной темой форума стал «здоровый город». Эксперты рассказывали и доказывали, что жизнь в городах может быть спокойной и комфортной — такой, чтобы человек находился в гармонии с собой.

— В городах, конечно, много проблем со стрессом, плохой экологией, транспортным коллапсом. Многие из них накапливались десятилетиями. Но если заниматься этими проблемами, работать системно, привлечь необходимые ресурсы, их можно решить. Ничего невозможного нет! — подчеркнул мэр Москвы.

Читайте также: Сергей Собянин призвал москвичей активно участвовать в развитии районов