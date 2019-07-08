Семья осужденного на 25 лет россиянина Бута навестит его в тюрьме США

Осужденного в США россиянина Виктора Бута навестит его семья. Родные намерены прилететь в Америку 8 сентября, чтобы увидеться с ним тюрьме, где он провел уже почти десяти лет. О планах повидаться с Бутом рассказала его супруга Алла.

Она отметила, что прилетит в аэропорт Нью-Йорка в назначенную дату вместе с дочерью.

— Обратный билет в Россию у нас пока куплен на 28 октября. Возможно, останемся в США и дольше, если это позволят миграционные службы Соединённых Штатов, — добавила жена задержанного россиянина.

По ее словам, в Нью-Йорке они планируют остаться приблизительно на пять дней, чтобы также встретиться с адвокатом Бута и российскими дипломатами из Вашингтона. Далее они поедут в город Марион, где находится тюрьма, в которой мужчина отбывает наказание. Об этом пишет RT.

Напомним, что Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году. После этого его экстрадировали в США, где в 2012 году приговорили к 25 годам лишения свободы за то, что он якобы планировал убить американских граждан. Помимо прочего, ему предъявляли обвинения в намерении незаконно осуществить торговлю оружием.

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