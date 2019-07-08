Специалиты рассказали, где жителям Москвы можно послушать пение соловья

Специалисты Мосприроды рассказали, где в летнее время москвичи могут насладиться пением соловья.

Так, эксперты сообщили, что в последнее время певчие птицы облюбовали жилые районы столицы и парки. В Москве насчитывается около 400 таких мест. Узнать подробнее о том, где их можно найти, поможет специальная интерактивная карта на портале Мосприроды.

Всего за два последних месяца исследователи зарегистрировали 160 новых мест, где можно «встретить» соловья, — среди них: Арбат, Якиманка, Хамовники и Тверская.

Помимо этого, горожане могут послушать пение птиц в таких районах, как Раменки, Братеево, Люблино и Южное Бутово. Самая большая вероятность услышать трели соловья — в парке «Битцевский лес», — там живет 31 «пернатый певец». Кроме того, много соловьев обитает в Измайловском и Терлецком лесопарках.

— Мы продолжим пополнять карту новыми местами обитания пернатых. Данные помогут нашим специалистам подробнее изучить природное многообразие столицы и проследить, какие округа и районы чаще выбирают певчие птицы, — отметили в пресс-службе «Мосприроды».

Специалисты рассказали, что пение соловья легко узнать. Для этих птиц характерны сильные чистые свисты и звуки похожие на «ив-ив-ив». Соловьи считаются неприхотливыми птицами, а исследователи называют их любителями города. Об этом пишут на официальном сайте мэра Москвы.





Читайте также: Пенсионеры подали в суд на петуха за крики, мешающие спать по утрам