Депутат поддержал идею проверять водителей на наркотики перед выдачей прав
В Госдуме одобрили идею проверять россиян на наркотики перед выдачей водительского удостоверения. Инициативу поддержал, в частности, депутат Геннадий Онищенко.
По его словам, если у человека после сдачи анализов выявляется содержание запрещенных наркотических веществ, то его необходимо попросту лишать прав или же относиться к таким автовладельцам с особым вниманием.
— Потому что любой автомобиль — это орудие убийства повышенной опасности. Если вы им управляете будучи физически ненормальным, а зависимым от наркотических средств, это уже нездоровье, — пояснил парламентарий.
Он добавил, что предложение о проведении проверки нуждается в поддержке, но призвал «не ломать дров и не рубить с плеча».
Напомним, что ранее Минздрав предложил проверять будущих водителей на психоактивные вещества при получении и замене прав. В настоящий момент от водителя требуется предоставить справку о том, что кандидат на получение удостоверения не состоит на учете в диспансере. Тестирование также можно проводить и при освидетельствовании в случае аварии на дороге.
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