Москвичка осталась жива после прыжка из окна третьего этажа во время пожара
• 08:51 • 8 июля 2019
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Пожарным удалось не допустить распространения огня и в 06:27 загорание было ликвидировано
Фото: Павел Волков, "Вечерняя Москва"
Жительница Москвы выпрыгнула из окна третьего этажа жилого дома во время пожара и осталась жива. В настоящее время ее отправили в больницу для осмотра.
Известно, что возгорание произошло на территории столичного района Кунцево по следующему адресу: улица Академика Павлова, дом 56.
- Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 06:27 загорание было ликвидировано, - сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе МЧС.
Уточняется, что в ходе спасательных работ из горящего здания были эвакуированы семь человек. В настоящее время они также находятся в медицинских учреждениях на осмотре.
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