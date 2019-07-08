Песков назвал «большим позором для грузин» брань Габунии в адрес Путина

В Кремле оценили выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире канала «Рустави 2» произнес несколько ругательств в адрес российского президента.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, подобные оскорбления считаются «абсолютно неприемлемыми», а потому достойны осуждения.

— Мы отмечаем, что, действительно, все руководство Грузии — и президент, и премьер-министр, и парламентарии, и спикер парламента — решительно осудили эту выходку, — подчеркнул представитель лидера РФ.

Он также добавил, что такое поведение недостойно грузинского народа, при этом в контексте проблемы не важно, какие могут быть причины негативной риторики.

— И, конечно, это большой позор для грузин, — заключил Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, вечером 7 июля Георгий Габуния начал авторскую программу «P.S.» с ругани в адрес российского лидера. В соцсетях на Габунию обрушился шквал обвинений в том, что после этого инцидента отношения двух держав могут ухудшиться еще сильнее. Гендиректор компании Ника Гварамия отметил, что обсценная лексика в эфире недопустима, но с риторикой ведущего был согласен.

Вскоре президент и премьер Грузии осудили поведение Габунии. Позднее у здания телекомпании собрались сотни людей с требованием уволить ведущего и генерального директора. Из-за угроз митингующих вещание канала прекратилось с ночи понедельника, 8 июля. Утром того же дня оно было восстановлено.

Ранее на сайте «ВМ» сенатор рассказал о последствиях ругани в адрес Путина на грузинском телевидении.

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