Порошенко освистали жители города Хмельницкий
• 13:50 • 8 июля 2019
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Украинцы прокричали «Позор!» в адрес Порошенко
Фото: Официальный сайт президента Украины
Бывшего президента Украины Петра Порошенко ждал неприятный сюрприз на одной из улиц Хмельницкого, куда он приехал в ходе тура перед парламентскими выборами. Судя по ролику, опубликованному в Facebook Александром Онищенко, украинскому лидеру в след хором кричали «Ганьба!» (позор).
Несмотря на миролюбивый настрой Порошенко и пожелания доброго дня, люди недружелюбно отреагировали на экс-президента.
— Вот она, любовь народная, — сообщила в комментариях Тамара Сенько.
— Закидать бы яйцами и помидорами, — отреагировала Татьяна Фетисова.
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