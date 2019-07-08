Эксперты оценили идею Зеленского провести переговоры в Минске

Идею Владимира Зеленского о переговорах по Крыму и Донбассу в Минске прокомментировали эксперты.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске и обсудить территориальную принадлежность Крыма и ситуацию в Донбассе.

По мнению Зеленского, переговоры нужно провести при посредничестве США, Великобритании, Германии и Франции.

Депутат Антон Морозов в комментарии Nation News отметил, что механизм решения проблем в Донбассе уже давно выработан, и это — Минские соглашения.

— Я не вижу смысла изобретать новый формат, — заявил депутат.

Сенатор Сергей Цеков полагает, что в обсуждении проблем Донбасса и Украины должны принимать участие члены «нормандской четверки». Участие США и Великобритании не обязательно, так как они не являются подписантами соглашений, передает rueconomics.ru.

Что касается темы Крыма, по мнению сенатора, воссоединение полуострова с РФ было законным, поэтому данный вопрос не нуждается в обсуждении.

— Разговор о Крыме может вестись только в контексте визита Зеленского на полуостров с согласия РФ, чтобы он увидел изменения своими глазами, — отметил в комментарии ФБА «Экономика сегодня» Сергей Цеков.

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