Эксперты оценили идею Зеленского провести переговоры в Минске
Идею Владимира Зеленского о переговорах по Крыму и Донбассу в Минске прокомментировали эксперты.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске и обсудить территориальную принадлежность Крыма и ситуацию в Донбассе.
По мнению Зеленского, переговоры нужно провести при посредничестве США, Великобритании, Германии и Франции.
Депутат Антон Морозов в комментарии Nation News отметил, что механизм решения проблем в Донбассе уже давно выработан, и это — Минские соглашения.
— Я не вижу смысла изобретать новый формат, — заявил депутат.
Сенатор Сергей Цеков полагает, что в обсуждении проблем Донбасса и Украины должны принимать участие члены «нормандской четверки». Участие США и Великобритании не обязательно, так как они не являются подписантами соглашений, передает rueconomics.ru.
Что касается темы Крыма, по мнению сенатора, воссоединение полуострова с РФ было законным, поэтому данный вопрос не нуждается в обсуждении.
— Разговор о Крыме может вестись только в контексте визита Зеленского на полуостров с согласия РФ, чтобы он увидел изменения своими глазами, — отметил в комментарии ФБА «Экономика сегодня» Сергей Цеков.
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