Более 21 тысячи москвичей стали донорами крови в больнице имени Ворохобова

• 15:58 • 8 июля 2019
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Только с начала этого года доноры сдали более 2 тысяч литров цельной крови в больнице имени Ворохобова
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
5 лет назад в Городской клинической больнице № 67 Департамента здравоохранения столицы открылось отделение переливания крови.
За это время более 21 тысячи человек стали донорами крови и ее компонентов.
— В отделении оборудовано 7 донорских кресел, позволяющих обеспечить высокую пропускную способность доноров и сформировать основные запасы «банка крови» больницы, — рассказал главный врач больницы имени Ворохобова Андрей Шкода.
Только с начала этого года доноры сдали более 2 тысяч литров цельной крови. Трансфузиологическое оборудование работает так, что при заборе крови происходит выделение необходимой фракции, остальные элементы возвращаются донору.
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