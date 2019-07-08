Мемориал ученому Петру Капице открыли в столице
В Москве был открыт памятник ученому, лауреату Нобелевской премии по физике Петру Капице. Событие приурочили к 125-летию со дня рождения инженера, сообщили в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
— В этот день состоялось торжественное открытие мемориала, посвященного ученому. Памятник расположился в московском производственном комплексе «Гелиймаш», у истоков которого стоял Петр Леонидович, — рассказали в пресс-службе.
Открытый мемориальный стенд включает в себя бюст Петра Капицы, чертежи и макеты его научных работ, а также хронологию жизни ученого. После завершения церемония открытия памятника гости мероприятия смогли посетить музей и цеха предприятия «Гелиймаш», где представлены изобретения инженера, передает агентство городских новостей «Москва».
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