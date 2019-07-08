Эксперт: Трамп и Мэй могут поставить крест на переговорах по Крыму и Донбассу
Генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив, член Общественной палаты РФ Вероника Крашенинникова в разговоре с «Вечерней Москвой» оценила предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с Владимиром Путиным по вопросам Крыма и Донбасса при участии лидеров США, Великобритании, Франции и Германии. По ее словам, включение в возможный диалог таких несговорчивых партнеров, как Трамп и Мэй, поставит крест на этих переговорах.
— Интересно узнать, кто посоветовал Зеленскому изменить уже сложившиеся «минский» формат и формат «Нормандской четверки» и добавить к ним Трампа и Мэй, — сказала Вероника Крашенинникова.
При этом она подчеркнула, что на протяжении всего времени действия конфликта на Украине США незримо присутствовали на обсуждениях и даже такое участие американской стороны сильно усложняло процесс переговоров.
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