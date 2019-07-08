Сергей Собянин поздравил с днем рождения режиссера Карена Шахназарова
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своей официальной странице в Twitter новое сообщение, в котором поздравил с днем рождения режиссера и продюсера Карена Шахназарова.
— Его фильмы — честные и ностальгические — стали классикой, — написал глава города.
Поздравляю с днем рождения талантливого режиссера и продюсера Карена Шахназарова. Его фильмы - честные и ностальгические - стали классикой. Отдельное спасибо за управленческий талант: #Мосфильм под руководством Карена Георгиевича стал одной из лучших киностудий Европы.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 июля 2019 г.
Сергей Собянин отдельно отметил управленческий талант режиссера, подчеркнув, что под его руководством «Мосфильм» стал одной из самых лучших киностудий Европы.
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