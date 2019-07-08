Прыгнувший с моста в «Зарядье» молодой человек госпитализирован
Молодой человек, прыгнувший с «Парящего моста» в парке «Зарядье», госпитализирован. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе парка.
— Через несколько минут после происшествия на место прибыла бригада скорой медицинской помощи и пострадавший был направлен в НИИ скорой помощи имени Н. Склифосовского. Его состояние врачи предварительно оценивают как стабильно тяжелое, — указано в сообщении.
Сообщается, что инцидент произошел в 16:11 и был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Посетитель парка с разбега перепрыгнул через стеклянное ограждение моста и упал вниз на капот автомобиля. На данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением обстоятельств и причин произошедшего, передает Агентство городских новостей «Москва».
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