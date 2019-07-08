Свыше 30 авиарейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
• 23:56 • 8 июля 2019
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В аэропорту Внуково шесть рейсов отменили еще десять рейсов задержали
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
В аэропортах столичного авиаузла по состоянию на вечер 8 июля отменили и задержали в общей сложности 32 рейса.
В аэропорту Домодедово девять рейсов отменили, еще семь рейсов задержали. В аэропорту Внуково шесть рейсов отменили еще десять рейсов задержали.
Лишь в аэропорту Шереметьево все рейсы выполняются согласно расписанию.
Актуальная информация о рейсах доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
Ранее сообщалось, что 8 июля лайнер авиакомпании Utair, летевший рейсом Москва — Берлин, подал сигнал об аварийной ситуации.
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