Последний самолет в Грузию вылетел из Москвы
Из столичного аэропорта Шереметьево в Тбилиси вылетел самолет «Аэрофлота» — это последний рейс из России в Грузию перед приостановкой авиасообщения.
Воздушное судно отправилось из Москвы в 22:22, время прибытия в грузинскую столицу по расписанию — 02:00 8 июля, свидетельствует онлайн-табло аэропорта Шереметьево.
Напомним, авиасоообщение с Грузией будет приостановлено с 8 июля в соответствии с указом президента России Владимира Путина. По оценкам экспертов, количество отдыхающих в Грузии россиян уменьшится приблизительно на миллион человек в связи с введением запрета на полеты из РФ.
Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили заявила, что потери грузинской экономики в данной связи могут достичь двух миллиардов лари (примерно 710 миллионов долларов).
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Пора освоить «родственный туризм»
Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Никиты Миронова
Июль. Все разговоры ─ об отпуске. В Тунисе теракты. В Турции стало дорого. Египет толком не открыли, а Грузию закрыли! Крым чуть ли не дороже Кипра, а сервис недотягивает. В общем, народ в сомнениях. Куда ехать?! Я скажу, куда. А поезжайте к родне! (далее...)