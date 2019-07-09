Мотоциклист попал в больницу после аварии на востоке Москвы
• 00:37 • 9 июля 2019
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Мотоциклиста с травмами отправили в больницу
Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"
В столичных правоохранительных органах подтвердили госпитализацию одного пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии на востоке Москвы.
В районе пересечения 3-го Лучевого просека и Поперечного просека столкнулись легковая машина и мотоцикл. Мотоциклиста с травмами отправили в больницу.
Причина аварии устанавливается, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы с помощью эвакуатора ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» удалось ликвидировать последствия дорожно-транспортного происшествия — столкнулись иномарка и автомобиль скорой помощи.
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