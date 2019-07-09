Сборная России по боксу получила нового главного тренера
• 00:54 • 9 июля 2019
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Фархутдинов выразил благодарность за оказанное доверие, напомнив, что в ближайшее время предстоит чемпионат мира по боксу, а также не за горами Олимпиада
Фото: http://rusboxing.ru/
Пресс-служба Федерации бокса России подтвердила назначение Виктора Фархутдинова новым главным тренером мужской национальной сборной по боксу.
Фархутдинов выразил благодарность за оказанное доверие, напомнив, что в ближайшее время предстоит чемпионат мира по боксу, а также не за горами Олимпиада.
Прежний главный тренер сборной Эдуард Кравцов займет должность генерального менеджера сборных команд России по боксу по тренерской работе, сообщается на официальном сайте Федерации бокса России.
Между тем Геннадий Головкин, бывший чемпион мира по боксу, в 12-раундовом рейтинговом поединке промежуточной весовой категории в четвертом раунде отправил в нокаут спортсмена из Канады Стива Роллса.
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