Московский диетолог рассказала о правилах употребления экзотических блюд
Диетолог НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Департамента здравоохранения Виктория Егорова рассказала, как следует употреблять блюда экзотической кухни, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.
Напомнив, что непривычные для организма продукты и блюда могут вызвать аллергию, Егорова порекомендовала пробовать экзотику понемногу и наблюдать за реакцией в течение одних-двух суток.
Лишь в случае отсутствия отрицательных проявлений можно увеличивать порцию, обращая внимание на качество продуктов, цитирует эксперта РИА Новости.
Ранее диетолог обратила внимание на угрозу набора веса из-за грибных блюд, несмотря на невысокую калорийность грибов.
Читайте также: Московский иммунолог назвала самые аллергенные ягоды