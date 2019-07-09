Маршруты автобусов на северо-востоке Москвы изменят с 9 июля
• 04:55 • 9 июля 2019
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В связи с ремонтными работами с 9 июля автобусы № т78 и 836 прекратят делать остановку в Проектируемом проезде № 6268
Фото: Пресс-служба ГУП "Мосгортранс" (http://www.mosgortrans.ru/)
Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров об изменении двух автобусных маршрутов на северо-востоке столицы.
В связи с ремонтными работами с 9 июля автобусы № т78 и 836 прекратят делать остановку в Проектируемом проезде № 6268. Вместо этого транспорт будет останавливаться возле дома 5, корпус 2 по улице 9-я Северная линия, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что маршрут столичного автобуса № 38 будет временно изменен.
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