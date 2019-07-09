Названы страны, в которых опасно использовать банкоматы
• 06:12 • 9 июля 2019
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В Великобритании, Индии, Индонезии, Канаде и США рекомендуется принимать особые меры предосторожности
Фото: https://pixabay.com/ru/
Пресс-служба Сбербанка предупредила россиян, что использование банкоматов в ряде стран может быть небезопасным.
В Великобритании, Индии, Индонезии, Канаде и США рекомендуется принимать особые меры предосторожности с учетом повышенной угрозы стать жертвой скимминга — нелегального способа выяснения пин-кода.
При посещении других стран россиянам рекомендуют хранить пластиковые карты в надежном месте отдельно от пин-кода, не пользоваться банкоматами в сомнительных местах и в присутствии незнакомых людей, а при вводе пин-кода закрывать клавиатуру, сообщает РИА Новости.
Ранее специалист оценил, насколько безопасны банкоматы в России.
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