Летом можно многому научиться

На дворе лето — время, когда хочется отвлечься от рабочих и учебных будней и отдохнуть, набраться сил, впечатлений, попробовать что-то новое.

Однако народная мудрость подсказывает, что нередко новое — это хорошо забытое старое, например, традиционные ремесла и различные рукоделия, которыми веками владели наши предки.

Что же произошло с этими ремеслами и рукоделиями? Может быть, они ушли в прошлое, потому что потеряли актуальность, и то, что прежде создавалось, больше вообще не нужно и его нельзя использовать в наши дни? Может быть, опыт народных ремесел настолько утрачен, что его не восстановить, да и нет уже тех, кто мог бы передать свои умения? К счастью, это не так.

Приведу несколько примеров. Посмотрите на деревянные дома, которым не меньше 30 лет — многие из них украшены наличниками, карнизами, резьбой. А дома более старые практически все такие. И эту деревянную красоту создавали местные мастера, и таких умельцев было немало. Нередко деревянным кружевом украшал свой дом сам хозяин. Не каждый такое умел, но мастеров были не единицы. Конечно, уровень мастерства был разным, и каждый дом «глядел» по-своему. Много ли сейчас такого особенного, «авторского» деревянного кружева на новых домах? Разве оно смотрелось бы в наши дни менее красиво? Разве не сумели бы сегодняшние мужчины и юноши освоить это мастерство, если бы действительно захотели и не поленились этому научиться? Сумели бы. Главное — почувствовать эту особенную красоту, захотеть ее создавать и не лениться.

Каждый, у кого есть сад или огород, знает, как важно правильно сохранять полученный урожай, чтобы плоды долгое время оставались свежими, вкусными и полезными. Для хранения плодов идеально подходят плетеные корзины. Однако тот, кто пробовал в наши дни такие корзины купить, знает, что далеко не везде они есть в продаже и цены на них немалые. Причина очевидна: немного осталось умельцев, способных сплести хорошую корзину. Но, может быть, корзины стали не так нужны, как прежде, и им нашлась замечательная новая альтернатива? Нет. Доказательством тому может служить быстрота, с которой люди раскупают корзины у пожилых умельцев на небольших рынках, предлагающих свою красивую и прочную продукцию по доступным ценам. Среди таких умельцев есть люди, готовые передать свои навыки, научить желающих плести хорошие корзины.

Возможно, летом у кого-то нашлось бы время на овладение этим нужным и интересным традиционным ремеслом?

На несколько десятилетий вышивка и вязание для многих женщин стали «немодными», точнее, «несовременными» Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

На несколько десятилетий вышивка и вязание для многих женщин стали «немодными», точнее, «несовременными». Немало нашлось «специалистов», «авторитетно» советовавших не использовать в одежде и интерьере домов вязаные и вышитые изделия. Увы, многие женщины им поверили. И рукоделие, которым владели прежние поколения, на время оказалось невостребованным. Многие женщины сегодня не могут сами связать даже что-то совсем простое. Между тем во многих магазинах продаются достаточно дорогие вещи ручной работы: нередко это самые простые модели, с которыми раньше справились бы даже юные умелицы. Но навык вязания потерян. И вновь скажем, что в дни каникул или отпуска можно освоить какое-нибудь рукоделие: разные виды шитья, вышивания, вязания, плетения — на любой вкус. Многие уезжают летом на дачу или в деревню, где вечерами, после дневной работы на огороде и в саду, можно выделить время, чтобы что-то связать, вышить или смастерить. Научиться что-то делать своими руками будет интересно и взрослым, и детям.

Рукоделие, ремесло — это возможность сделать свое жилище особенным. Вещи, изготовленные своими руками, преображают его. Это возможность сделать для себя что-то действительно хорошее без лишних трат, а также смастерить близким нужные и оригинальные подарки. Бывает, что подобное рукоделие со временем становится основным источником дохода.

Но есть еще одна важная сторона этого дела. Занятия рукоделием сближают людей, делают семью крепче. Занимаясь рукоделием или украшая дом, можно вести неспешные, душевные разговоры с детьми и внуками. А темы могут быть разными — это и беседы с детьми о Боге, и разговоры о жизни, о своем родном крае и старых традициях. Возможно, дети и подростки тоже что-то расскажут и смогут внести новое, например, в рисунок вышивки или резьбы, захотят освоить вместе со своими родителями новый вид рукоделия или ремесла.

Это прекрасная почва для воспоминаний: о доме прадеда, который был весь в деревянном кружеве, о прапрабабушке, которая была известной на всю округу кружевницей, о домашних половичках, которыми были застелены полы в доме прабабушкиной сестры...

Безусловно, и к таким разговорам, и к самому рукоделию, ремеслу нужно привлекать детей. Мы стараемся дать им образование, «пичкаем» их всевозможными знаниями во время учебного года, хотя никто не может знать, как сложится их жизнь. Но разве будут лишними для ребят практические навыки и умения? И в самые благополучные, и в самые скудные времена девушка, женщина, владеющая хотя бы одним видом рукоделия, будет в лучшем положении, чем не умеющая делать ничего подобного. А мужчина, имея навык хотя бы в одном ремесле, всегда будет чувствовать себя увереннее и крепче, чем тот, кто в своей жизни ни одного инструмента в руках не держал. Это реальная забота о будущем.

И это вклад в общие светлые воспоминания. Через десятилетия, случайно найдя на дальней полке свою первую детскую вышивку гладью, к тому времени совсем немолодая сегодняшняя девочка с улыбкой замрет, вспоминая разговоры за вышиванием с мамой и бабушкой. А сегодняшний мальчишка, выпиливая вместе со своими внуками из дерева деталь для перил у крыльца, расскажет им, как сам когда-то вместе с папой или дедушкой сделал из дерева спинку для маленькой скамеечки. Уделив сегодня время детям и внукам, научив их творческому мастерству, мы дарим им луч радости в будущем.

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