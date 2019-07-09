Роспотребнадзор перечислил самые опасные сферы деятельности в России
Роспотребнадзор перечислил самые опасные сферы деятельности в России. Список основывался на частоте выявляемых профессиональных заболеваний в 2018 году.
По данным ведомства, 47,5 процента подобных случаев пришлось на работников предприятий по добыче полезных ископаемых.
Следом идут сотрудники обрабатывающих производств (27,3 процента зарегистрированных случаев).
Далее в перечне фигурируют представители предприятий транспортировки и хранения (10,5 процента), строительства (5 процентов), а также предприятий сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (3,9 процента).
Отмечается, что чаще всего заболевания на работе выявляются в связи с физическими перегрузками сотрудников, травмами на производстве, отравлениями химикатами.
В общей сложности за 2018 год в России было зафиксировано 5,1 тысяча случаев профессиональных болезней. Пять лет назад, в 2013 году, значение достигало 8,1 тысячи. Об этом пишет RT.
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