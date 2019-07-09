Состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали, что избитая в Ингушетии девочка все еще находится в тяжелом состоянии.

Напомним, что в четверг в детскую больницу в Назрани доставили ребенка 2012 года рождения с большим количеством травм. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Спустя некоторое время девочку перевезли в столицу — в Научно-исследовательский Институт неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. В субботу тетя избитой девочки была арестована, ее подозревают в нанесении увечий ребенку.

Известно, что ребенок рос в ее семье. При этом никаких документов об опеке оформлено не было.

— На утро состояние все еще тяжелое, — пояснили врачи.

Ранее медики сообщали, что состояние девочки стабильное и ухудшения не наблюдается, сообщает РИА Новости.

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