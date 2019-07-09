Лукашенко пожаловался на «забывчивость» Медведева в вопросах интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия «тормозит» переговоры по интеграции. Об этом он рассказал в ходе встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.
По словам главы государства, было проведено очень много тематических встреч, но достигнуты крайне незначительные результаты. В частности, белорусский лидер упомянул обещания российского премьер-министра Дмитрия Медведева «решать вопросы в комплексе».
— Пообещали, забыли. Второй раз пообещали, забыли, — посетовал Лукашенко.
Он также отметил, что вскоре состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Предполагалось, что будут обсуждаться итоги переговоров рабочей группы по интеграции, однако «обсуждать нечего».
В связи с этим президент распорядился проконтролировать ситуацию и «выйти на какие-то итоги» к 17–18 июля, чтобы выработать повестку дня. Вопросом займется госсекретарь Рапота.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия и Россия не станут «ломать» договор о Союзном государстве. Впрочем, речи о вхождении одной страны в состав другой также не идет. Об этом пишет РИА Новости.
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