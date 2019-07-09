Госдума посоветовала правительству запретить ввоз вина и воды из Грузии
В Госдуме порекомендовали правительству ввести запрет на поставки вина и воды из Грузии. Постановление о заявлении кабмину с данным предложением было принято на заседании нижней палаты парламента.
Отмечается, что депутаты настроены категорически против русофобских провокаций в Грузии. Парламентарии выразили уверенность, что открытые нападки местных радикалов ухудшают отношения двух стран еще больше.
В связи с этим рекомендуется ввести ряд экономических мер в отношении данной державы. Об этом пишет агентство «Москва».
Напомним, что с 20 июня в Тбилиси проходят акции протеста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила в организации беспорядков Москву. Она также назвала Россию врагом и оккупантом. Президент России Владимир Путин подписал указ о временной приостановке с 8 июля авиасообщения с Грузией.
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