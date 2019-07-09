Национальный космический центр получит свой облик после архитектурного конкурса
Концепцию здания Национального космического центра определят после проведения архитектурного конкурса. О его скором проведении сообщил во вторник, 9 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— В настоящее время сформирован проект технического задания, — рассказал заммэра подробности. — Думаю, что в ближайшее время мы объявим конкурс на здание Национального космического центра.
По словам Хуснуллина, центр планируют построить к 2022 году. Проект будет учитывать не только создание одного центра, но и распространяться на всю территорию завода имени Хруничева. В рамках реорганизации планируется создать образовательный комплекс, а участок жилой застройки предлагается вовлечь в столичную программу реновации.
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