Новый медицинский центр построят в Раменках
В районе Раменки выдано разрешение на строительство медицинского центра. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Двухэтажное здание построят по адресу: улица Удальцова, владение 87, строение 1. В нем расположатся кабинеты для медперсонала, проведения различных процедур и восстановительного лечения, зал для занятий ЛФК, а также моечная, бельевая, помещения для ремонта оборудования, приготовления дезинфицирующих средств.
— Срок действия разрешения на строительство — до июля 2021 года. Источник финансирования — средства инвестора, — сообщил Олег Антосенко.
Прилегающую к зданию медцентра территорию благоустроят: появятся проезды и пешеходная зона, а также небольшая парковка.
Специалисты Мосгосстройнадзора, как рассказал Антосенко, уделяют внимание качеству работы, используемым материалам, которые применяют при возведении социально-значимых объектов.
— К проверкам медицинского центра в Раменках будут привлекаться специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС), которые проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований, — пояснил Антосенко.
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