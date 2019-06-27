Лучших геодезистов столицы определили на конкурсе «Московские мастера — 2019»
В столице завершился финальный этап соревнований среди геодезистов в рамках городского конкурса «Московские мастера — 2019». Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
— На строительной площадке жилого дома на улице Базовской завершились состязания среди геодезистов. Его участниками стали специалисты строительных компаний города, в том числе организаций, занимающихся инженерно-геодезическими изысканиями, — отметил Сергей Левкин.
По его словам, соревнования среди геодезистов проводятся впервые за все время существования конкурса «Московские мастера».
— Вводя новую дисциплину, помимо определения сильнейшего по профессии мы хотели выявить проблематику подготовки кадров, определить дальнейшие перспективы внедрения в производственный и учебный процессы самого современного оборудования и программного обеспечения для решения прикладных геодезических задач, — подчеркнул Сергей Левкин.
Накануне дня соревнований на объекте состоялась жеребьевка участников. Они могли произвести рекогносцировку и задать вопросы консультантам по программно-техническому обеспечению.
Конкурс состоял из четырех этапов. Задание первого и второго этапов — полевые работы, третьего — обработка результатов измерений в компьютерной программе «Кредо дат 5.0», четвертого — работа с исполнительной документацией и решение теоретических знаний в области инженерной геодезии.
По итогам четырех этапов соревнований победу праздновал Вячеслав Бычков (ГБУ «Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ»), второе место у Ларисы Пепко (АО «Объединение «Ингеоком»), бронзовый призер — Иван Коняев (ГБУ «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве»).
Все участники соревнований награждены дипломами за участие и памятными подарками. Победители конкурса удостоены почетных грамот и денежных премий. Церемония награждения призеров конкурса состоится в рамках празднования Дня строителя.
— Конкурс профессионального мастерства призван повысить престиж труда работников отрасли, а также сформировать позитивное отношение к профессиям строительного профиля. Квалифицированные высокопрофессиональные кадры — гарантия качественной реализации городских проектов, утвержденных мэром Москвы Сергеем Собяниным, — отметил Сергей Левкин.
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