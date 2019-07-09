Аналитик рассказал, как изменятся цены на вино в российских магазинах

В правительстве РФ разработан законопроект, согласно которому в ближайшее время стоимость акцизов на вино поднимется больше чем на 70 процентов. В том числе это скажется и на винных напитках. «Вечерняя Москва» поговорила с аналитиком, который объяснил, следует ли обычным покупателям ждать серьезного подорожания вина.

— Для отечественного производителя это не очень хорошо. Как обычно бывает в такой ситуации, после введения новых акцизов цены подскакивают довольно резко. На первоначальном этапе мы увидим заметный скачок цен, но я не уверен, что он будет сильно уж критическим. Кто предпочитает покупать вино, а не водку, будут продолжать приобретать вино. Возможно, некоторые переместятся в более экономичный ценовой сегмент или начнут приобретать вино реже. Постепенно цены вернутся на экономически оправданный уровень. Но все же вино будет дороже, чем сейчас, — поделился аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.

Запрет на ввоз грузинского вина также повлияет на стоимость этого продута в российских магазинах, считает Коренев. Напомним, что Госдума обратилась с соответствующим предложением к кабмину РФ. Коренев считает, что подобные решения продиктованы исключительно политической логикой. Россия должна ответить на происходящие в Грузии, и был найден рычаг через торговлю — достаточно распространенный во всем мире метод воздействия.

— На первом этапе после запрета ввоза грузинских вин в Россию, конечно же, это повлияет на стоимость отечественного продукта. Но в итоге данную санкцию должны отменить, ведь предыдущий опыт, например, запрет ввоза молочной продукции из Республики Беларусь, показал, что подобное в итоге разрешалось. Это стандартный метод воздействия, чтобы заставить противоположную сторону пойти на переговоры, что в конечном счете и случится. Такое невыгодно как российскому потребителю, так и грузинскому изготовителю. Санкции — стандартная мера, чтобы подтолкнуть людей пойти на переговоры, — заключил Коренев.

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