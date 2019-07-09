«Это отвратительный поступок»: Лещенко прокомментировал выходку грузинского ведущего
Эстрадный певец Лев Лещенко поделился своим мнением относительно ситуации вокруг высказываний грузинского телеведущего в адрес президента России Владимира Путина. Артист отметил, что часть положительно настроенных людей в Грузии выступили против этого поступка.
— Думаю, он сам до конца не понял, что совершил, что жить ему с этим клеймом еще долго. Это ведь грубость по отношению ко всему нашему народу, к нашей стране, а не просто к президенту. Да и, к тому же, как можно оскорблять человека, неважно, президента или нет, таким вот образом? Это отвратительный поступок, причем только ради пиара, — рассказал певец.
Лещенко также рассказал «Вечерней Москве», что не планирует в ближайшее время ехать на гастроли в Грузию. При этом, у него нет неприязни к грузинскому народу. Причина в том, что артист не готов терпеть русофобские высказывания.
Напомним, ранее группа «Ласковый май» объявила о пожизненном отказе от гастролей в Грузии.
Читайте также: Песков заявил, что Кремль еще не принял решение по Грузии