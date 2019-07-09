Детскую зону Московского зоопарка откроют этим летом
Детскую зону Московского зоопарка откроют до конца лета этого года. Об этом 9 июля сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
Концепция детской зоны была разработана архитектурным бюро Wowhaus. Заказчиком выступил ГУК «Московский зоопарк». Зона расположится внутри уже существующей территории зоопарка.
По словам Кузнецова, основная задача проекта - разместить фермерских животных и обеспечить их комфортное существование.
- Также необходимо создать пространство для взаимодействия животных с детьми, которое было бы интерактивным и безопасным для детей любого возраста, - отметил он. - Чтобы реализовать эту задачу, архитекторы Wowhaus решили создать безбарьерную среду как в общественных пространствах и разделить ее на несколько зон.
В детской зоне будут жить гуси, коровы, куры, козы, птицы, а также кролики. Комплекс будет нести образовательную нагрузку вместе с развлекательной составляющей.
- Это принципиально новая среда, отвечающая всем требованиям по содержанию питомцев зоопарка, и которая будет приспособлена для пользования посетителями в любое время года, - пояснила генеральный директор Wowhaus Анна Ищенко.
Читайте также: Более 50 тысяч человек посмотрели онлайн-трансляцию из вольера панд